前美中情局長：得知川普陣營與俄國曾接觸

約翰．布倫南（John Brennan）於美國眾議院公聽會上表示曾掌握川普陣營與俄羅斯政府聯絡。（法新社）

2017-05-24 09:49

〔即時新聞／綜合報導〕美國中央情報局（CIA）前局長約翰．布倫南（John Brennan）昨（23）日於美國眾議院的公聽會中，針對俄羅斯是否干涉去年美國總統選舉此議題表示：「我們曾掌握能證實俄國政府與川普陣營相關人士接觸的情報。」

根據《NHK》報導，為了瞭解俄國干涉美國大選與川普陣營有無關聯，除了美國聯邦調查局（FBI）開始調查外，美國司法部也任命特別檢察官負責調查。而昨日眾議院的情報委員會舉行的公聽會中，CIA前局長布倫南表示：「我們曾掌握能證實俄國政府與川普陣營相關人士接觸的情報，而且此證據可以顯示有必要繼續深入調查」，於公聽會上強調搜查的正當性。

然而布倫南對於俄國當局到底有沒有得到川普陣營協助這點，全以已卸任CIA局長為由表示：「這是到目前為止還無法解釋的疑問」，然而白宮也針對布倫南的發言發表了聲明：「完全沒有俄國與川普陣營有共犯關係的證據。」