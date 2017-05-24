英恐攻兇嫌照片曝光！他是利比亞難民後裔

美國歌手亞莉安娜在英國曼徹斯特體育館舉辦的演唱會，散場時卻發生恐怖攻擊事件。（美聯社資料照）

2017-05-24 07:11

〔即時新聞／綜合報導〕英國當地時間22日晚間，美國歌手亞莉安娜（Ariana Grande）在英國曼徹斯特體育館（Manchester Arena）舉辦的演唱會，散場時卻發生恐怖攻擊事件，至少22人喪生。警方表示，兇嫌是22歲利比亞難民後裔，從小就生長在英國曼徹斯特。

綜合媒體報導，犯案者是22歲的英國人阿貝迪（Salman Abedi），1994年在曼徹斯特出生，曾就讀英國索爾福德大學（University of Salford）。阿貝迪的父母是利比亞難民，為逃離強人格達費政權統治而來到英國，他有2個兄長和一個18歲的妹妹。

阿貝迪2014年時就讀索爾福德大學的商業及管理課程，就讀了2年後退學，但在學校沒有不良紀錄。

阿貝迪所居住的附近居民指出，阿貝迪的父親是名虔誠的伊斯蘭教徒，但反對極端分子所稱的「聖戰」行為。