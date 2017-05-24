英恐攻兇嫌照片曝光！他是利比亞難民後裔
2017-05-24 07:11
美國歌手亞莉安娜在英國曼徹斯特體育館舉辦的演唱會，散場時卻發生恐怖攻擊事件。（美聯社資料照）
〔即時新聞／綜合報導〕英國當地時間22日晚間，美國歌手亞莉安娜（Ariana Grande）在英國曼徹斯特體育館（Manchester Arena）舉辦的演唱會，散場時卻發生恐怖攻擊事件，至少22人喪生。警方表示，兇嫌是22歲利比亞難民後裔，從小就生長在英國曼徹斯特。
綜合媒體報導，犯案者是22歲的英國人阿貝迪（Salman Abedi），1994年在曼徹斯特出生，曾就讀英國索爾福德大學（University of Salford）。阿貝迪的父母是利比亞難民，為逃離強人格達費政權統治而來到英國，他有2個兄長和一個18歲的妹妹。
阿貝迪2014年時就讀索爾福德大學的商業及管理課程，就讀了2年後退學，但在學校沒有不良紀錄。
阿貝迪所居住的附近居民指出，阿貝迪的父親是名虔誠的伊斯蘭教徒，但反對極端分子所稱的「聖戰」行為。
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
- WHO新幹事長衣國籍出線 未來恐不利台參與WHA
- 曼城炸彈客身分曝光 22歲英男子阿貝迪
- 曼徹斯特演唱會恐攻 社群媒體助尋人
- 《中英對照讀新聞》’Lady Cynthia’ rhododendron bush puts Canada town on the map 「辛西亞夫人」杜鵑花叢讓加拿大小鎮聲名大噪
- 英恐攻兇嫌照片曝光！他是利比亞難民後裔
網友回應
熱門新聞
- 陳星被拍到了！搭名車出入別墅 妻女這樣生活...
- 陳時中賀WHO新幹事長 署名「中華民國台灣」
- 租賃YouBike達130站 周轉率冠全台
- 六輕生煤許可證展延 今開公聽會
- 今年本土首例登革熱 基因定序改判境外移入
- 綜所稅申報 今起中午加班收件
- 經費追加至94億 淡江大橋四度流標
- 東豐快速道、單車道共線 藍綠議員都反彈
- 漢光演習》F-16繞台測防空 海龍襲敵救俘
- （影音）阿湯哥清晨襲台 精神大好讚爆台粉
- 少女遭性侵被閨密通報 後續發展讓她更加痛苦…
- 林內包水果肉粽 酸甜鳳梨最搭
- 〈愛の相親事件簿〉見微知著之說謊男哪能嫁
- 帶爸媽輕鬆遊香港─孝親之旅提案
- 抗NMDA受體腦炎作怪 少女狂磕頭誤為中邪
- 蘇菲雅春夏禮服 玫瑰花園 繽紛多彩婚紗 層次堆疊+立體貼花 典雅時裝感
- 視導漢光演習 馮世寬這身裝扮超吸睛…
- 挑戰鄭成功航線 仿古木船翻了
- 阿湯哥來了 一夜睡掉69萬
- 基層軍官荒 立委提案延長尉官服役年限
- 轉虧為盈無時日? 桃捷拚6年收支平衡
- 佈局印度 鴻海擬在班加羅爾設廠
- 23髮姐重聚 94歲老頭家︰像女兒回來
- 《謠言終結站》滴椰子油治眼過敏？ 食藥署：沒根據勿信
- 豬價回跌了…冷凍肉商限購持續到端午前一天
- 竹南游泳館全票優惠120元 鎮民：一樣貴
- 冰花面膜 立體剪裁服貼
- Samsung Pay綁聯邦銀 消費即送刷卡金
- 自由廣場》扁案看不下去 草民有話要說
- 冷血鴛鴦拐街友結婚 狠殺詐保
- 桃園C肝群聚感染 已達7例
- 中職30年 僅3隊繳過權利金
- 證券行情表、證券表格
- 遊客賞蓮亂摘 白河農心淌血
- 數字大聯盟╱太空人率先30勝
- 〈全球AI圍棋最前線〉圍棋AI如哈伯望遠鏡 AlphaGo擊敗中國最強圍棋高手柯潔
- 市府續託管 興仁親子公園停車費小漲
- 陳冠宇挑戰第2勝、騎士搶聽牌 今日賽事預告與轉播
- 石化業校園求才 實習年薪50萬元
- NAFTA重談 墨汽車業盼維持原產地規定
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：英恐攻兇嫌照片曝光！他是利比亞難民後裔
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分