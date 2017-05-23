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英國演唱會爆炸攻擊22死 伊斯蘭國承認犯案

英國演唱會爆炸攻擊伊斯蘭國承認犯案。（路透）

2017-05-23  20:06

〔即時新聞／綜合報導〕英國曼徹斯特體育館（Manchester Arena）22日遭到自殺炸彈攻擊，共造成22人死亡，激進組織「伊斯蘭國」已經承認犯案。

美國女星亞莉安娜（Ariana Grande）22日在英國的演唱會傳出爆炸攻擊，造成22死59傷。綜合外媒報導，伊斯蘭國（Islamic State）稍早前宣布對昨天英國演唱會爆炸案負責，他們表示炸彈攻擊是由組織旗下一位成員所發動。

英國警方稍早也前證實，已經在曼徹斯特南部（South Manchester）逮捕一位23歲男子，疑似和本起炸彈攻擊案有關。

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  • 英國演唱會爆炸，共造成22死。（法新社）

    英國演唱會爆炸，共造成22死。（法新社）

  • 英國警方稍早前逮捕一位嫌犯。（法新社）

    英國警方稍早前逮捕一位嫌犯。（法新社）

  • 英國曼徹斯特體育館22日遭自殺炸彈攻擊。（路透）

    英國曼徹斯特體育館22日遭自殺炸彈攻擊。（路透）

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