英維珍航班接獲炸彈威脅 緊急撤離乘客

英國維珍航空一架班機接獲炸彈威脅，航空公司決定緊急撤離乘客，所幸後來證實虛驚一場。示意圖與新聞無關。（彭博）

2017-05-23 19:11

〔即時新聞／綜合報導〕在英國曼徹斯特演唱會遭攻擊後，一架從杜拜飛往倫敦的英國航空班機也接獲炸彈威脅，航空公司決定緊急撤離乘客，所幸後來證實虛驚一場。

綜合報導指出，英國維珍航空VS401班機原定在當地時間週二上午10時53分從杜拜機場起飛，卻在臨時接到炸彈威脅訊息。原本已在跑道上滑行的班機於是被叫停，航空公司也將所有乘客撤離機艙。

對此，維珍航空發言人向媒體表示，炸彈威脅純屬虛驚，班機將會恢復行程，繼續飛往目的地。