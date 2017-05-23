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演唱會爆炸後 倫敦巴士站尋獲可疑包裹

目前現場已經淨空。（圖擷自推特）

2017-05-23  15:10

〔即時新聞／綜合報導〕美國小天后亞莉安娜（Ariana Grande）在英國曼徹斯特演唱會發生爆炸，造成22死、59人傷，警方稱爆裂物疑似為釘子炸彈。倫敦時間23日上午又傳出，在巴士站發現可疑包裹，目前已將人員疏散。

綜合英媒報導，英國昨天傳出演唱會爆炸後，當地時間23日上午又傳出在倫敦維多利亞巴士站（Victoria Coach Station）尋獲可疑包裹，目前警方正在調查該包裹內容物，並將該巴士站周圍淨空。

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