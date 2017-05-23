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父母吵架搞失聯 4歲幼童被丟在幼兒園6天沒回家

2017-05-23  09:03

〔即時新聞／綜合報導〕父母吵架竟牽累小孩，中國溫州市一位4歲小朋友被送幼兒園托育，但是一連6天父母都沒有出現，幼兒園老師報警後才知道，原來他的父母吵架失聯，暫時只能先寄養在幼兒園。

《錢江晚報》報導，這名來自貴州的小朋友，從5月16日被父親送到幼兒園之後，就沒有家人來接，剛開始，小朋友還大哭吵著要回家，老師打電話給他父親卻停機，微信也沒回，打開小朋友的書包，裡面塞滿冬天的衣服，讓老師覺得很不妙，老師帶著孩子回到他的家，竟然是家門緊閉上鎖，根本就進不去。

後來小朋友告訴老師，他爸爸也回貴州老家，從此，小朋友就再也不說話了；老師幫忙找家人，輾轉得知，他媽媽早在一個月前就離家，他爸爸曾帶著他四處找媽媽，但都沒有結果，最後，連爸爸也走了。

當地警方協助找到他的父母，才知道父母吵架，都回到貴州，卻把孩子丟在溫州幼兒園，一連6天還沒現身接孩子。

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  • 幼兒園示意圖。圖中人物與新聞無關。（資料照，記者洪美秀攝）

    幼兒園示意圖。圖中人物與新聞無關。（資料照，記者洪美秀攝）

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