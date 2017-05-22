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川普飛抵以色列 力促以巴和平協議

美國總統川普抵達以色列，以國總統里夫林（Reuven Rivlin，左）與總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu，右）親自在機場迎接。（法新社）

2017-05-22  19:58

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普結束沙烏地阿拉伯行程，在今日飛抵以色列，以國總統里夫林（Reuven Rivlin）與總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）皆親自在機場迎接。川普預計明日（23日）前往巴勒斯坦，與巴勒斯坦總統阿巴斯（Mahmoud Abbas）會面，並致力促進以巴兩國的和平協議。

綜合外電報導，美國空軍一號專機由沙烏地阿拉伯首都利雅德（Riyadh）直飛以色列首都特拉維夫（Tel Aviv），創下史上第一次班機直飛紀錄，以色列總統則會同總理一同前往機場迎接川普。川普走訪以色列首日，將前往聖墓教堂（Church of the Holy Sepulcher）和哭牆（Western Wall），這將是歷史上首次現任美國總統造訪哭牆。

川普一反美國政府過去的外交立場，宣布不再堅持以巴各自立國的「兩國方案」。川普此舉受到以色列極右派政黨的大力讚揚，不過，聯合國、巴勒斯坦和阿拉伯聯盟都警告，只有堅持原先的「兩國方案」，以巴才有可能獲致和平。

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  • 美國空軍一號專機由利雅德（Riyadh）直飛特拉維夫（Tel Aviv），創下史上第一次班機直飛紀錄。（美聯社）

    美國空軍一號專機由利雅德（Riyadh）直飛特拉維夫（Tel Aviv），創下史上第一次班機直飛紀錄。（美聯社）

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