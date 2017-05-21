挺台眾議員陷「通俄門」風暴 恐影響明年連任

2017-05-21 19:50

〔即時新聞／綜合報導〕美國通俄門事件引發的風暴，燒到了挺台有力人士、眾議員羅拉巴克（Dana Rohrabacher）身上，恐怕因此影響羅拉巴克明年年中的競選連任。

《華盛頓郵報》上週報導，眾議院多數黨領袖、共和黨聯邦眾議員麥卡錫（Kevin McCarthy）在去年6月的一場與黨內要員的不公開會談時說過，俄羅斯付錢給羅拉巴克與美國總統川普，因而點燃這場風暴。

麥卡錫立即澄清，那只是為了帶動會議氣氛而開玩笑，並為此道歉。而根據最近曝光的錄音檔中顯示，當時整個房間充滿笑聲，沒想到卻被華郵當作新聞處理。

羅拉巴克雖然否認俄羅斯金援一事，不過仍激起輿論撻伐，民主黨議員甚至要求美國聯邦調查局（FBI）介入調查。

根據《紐約時報》的報導，FBI在2012年曾警告過羅拉巴克，俄羅斯企圖利用他的影響力左右華府決策而拉攏他。當時羅拉巴克表示，他與俄國人士接觸時都會有所警覺，設想對方與情報有關。而相關單位目前也沒有羅拉巴克收賄的證據。

羅拉巴克長期反對美國制裁俄羅斯，立場多次受到質疑。因其曾在80年代末參加前蘇聯入侵阿富汗的戰役，與阿富汗反抗軍並肩抗俄，羅拉巴克曾在接受訪問時表示，「我自認，將一生對抗共產主義，但不是對抗俄羅斯人民」，蘇聯解體後他也大力支持俄羅斯民主化。

另外，一則趣聞也顯示他與俄羅斯關係親近，2013年羅拉巴克曾對廣播電台《KPCC》表示，上世紀90年代初，他曾在酒吧與聖彼得堡（St. Petersburg）地方官打賭比腕力，賭美俄誰才是冷戰贏家，結果這個地方官瞬間把羅拉巴克KO，後來這個地方官經過民選，當上了俄羅斯的首位民選總統。

羅拉巴克是美國政界挺台的有力人士，也是眾院挺台組織「台灣連線」（Taiwan Caucus）創始人兼共同主席。