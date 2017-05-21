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北韓秘密諜報單位? 代號「180」專搞網路攻擊

北韓傳有秘密網路攻擊單位，名為「Unit 180」。（路透）

2017-05-21  17:46

〔即時新聞／綜合報導〕勒索病毒肆虐全球，日前有傳聞指攻擊由北韓所為。北韓叛逃者最近也表示，北韓的諜報單位中有一個名為「Unit 180」的特殊單位，可能由該單位發起大規模網路攻擊。

《路透》今天報導，最近勒索病毒北韓被影射是幕後主使者，網路安全研究人員透露，他們已發現技術證據，認為「WannaCry」與北韓有關連，平壤則駁斥傳聞「很荒謬」。

報導指出，北韓為世界最封閉國家，許多秘密細節難以取得，2004年叛逃的前北韓教授金恆光（Kim Heung-kwang）受訪時說，「Unit 180」為北韓偵查總局（RGB）的海外分支，該單位主要攻擊金融機構，他過去的一些學生也已加入北韓的網路戰略司令部。

他補充，北韓駭客在海外從事攻擊，以免留下網路足跡，有些可能在貿易公司當僱員，或是隱身在北韓和中國或東南亞合資企業的掩護下。北韓專家路易斯（James Lewis）也表示，平壤用駭客做為間諜工具，對南韓和美國進行政治干預。

南韓官員則說，他們有相當的證據顯示北韓的網路戰；南韓外交部副部長安崇仁表示，北韓正透過第3國進行網路攻擊。另外孟加拉銀行也指控，平壤涉嫌對菲律賓、越南和波蘭的銀行發起攻擊。

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