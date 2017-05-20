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澳洲身障團體補助金 竟被幽浮團體領走

幽浮團體疑似領走身障團體補助金。（翻攝自ABC NEWS）

2017-05-20  12:29

〔即時新聞／綜合報導〕政府給社福團體的補助對於社會安全網相當有幫助，而若是被領走濫用將如何處理？澳洲傳出政府給予身障團體的補助金竟然被幽浮研究團體給領走，澳洲政府目前發現此事，要求社會服務部長克里斯蒂安．波特（Christian Porter）調查事情的來龍去脈。

根據《朝日新聞》報導，當地媒體表示，澳洲政府長久以來補助身障團體，然而目前發現接受補助的2700個團體中竟有一個名為「塔格拉湖（Tuggerah Lakes）」的幽浮研究團體，從2013年來領取了總共約新台幣13萬的補助。社會服務部長波特表示：「這是畢竟是社會大眾的稅金，民眾們普遍無法理解。」

根據這個團體的臉書專頁，據點位於澳洲東南部的中部海岸，臉書專業的追蹤人數約1100人，每個月的第一個星期日都會召開幽浮情報分享大會。昨（19）日團體表示，將於下週發表聲明解釋此事。

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