快訊PR 520限時加碼 超商抵用券大放送
澳洲身障團體補助金 竟被幽浮團體領走
2017-05-20 12:29
幽浮團體疑似領走身障團體補助金。（翻攝自ABC NEWS）
〔即時新聞／綜合報導〕政府給社福團體的補助對於社會安全網相當有幫助，而若是被領走濫用將如何處理？澳洲傳出政府給予身障團體的補助金竟然被幽浮研究團體給領走，澳洲政府目前發現此事，要求社會服務部長克里斯蒂安．波特（Christian Porter）調查事情的來龍去脈。
根據《朝日新聞》報導，當地媒體表示，澳洲政府長久以來補助身障團體，然而目前發現接受補助的2700個團體中竟有一個名為「塔格拉湖（Tuggerah Lakes）」的幽浮研究團體，從2013年來領取了總共約新台幣13萬的補助。社會服務部長波特表示：「這是畢竟是社會大眾的稅金，民眾們普遍無法理解。」
根據這個團體的臉書專頁，據點位於澳洲東南部的中部海岸，臉書專業的追蹤人數約1100人，每個月的第一個星期日都會召開幽浮情報分享大會。昨（19）日團體表示，將於下週發表聲明解釋此事。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- （獨家）謝金燕難掩悲痛 同機旅客目睹全程狀況心疼說…
- 汪笨湖遭爆嗜肉積勞 辭世不只因骨髓崩壞
- （影音）豬哥亮今下午做頭七 安心亞眼眶泛紅悼念
- 祝融過後 南門護理之家89位長輩今起陸續搬回
- 國民黨票選黨主席 雲林一早出現排隊人潮
- 羅馬女網賽》紅土6連勝 辛然配晉4強
- 巨石強森的第一次超刺激！在公園辦事糗被警察抓
- 自由廣場》新聞內容NCC都不管？
- 騎士挑戰季後賽10連勝 今日賽事預告與轉播
- 當年他出面遊說 楊登魁才答應豬哥亮復出...
- 豬哥亮什麼劇都演 唯獨不演鬼片原因大公開
- MLB》拿波里、蓋洛開轟打老虎 遊騎兵明挑戰隊史11連勝
- 李奧納多情斷丹麥嫩模 瞄準英國跩辣模
- 性感新娘 金素妍6.9嫁李尚禹
- 為愛喝365杯咖啡 新人長跑7年今終成眷屬
- 自由廣場》年改 快刀斬亂麻
- 「俠醫」90歲老母靠這招 抗大腸癌3期30年
- Kingsmill 錦標賽》落後3桿 龔怡萍並列第8
- 華航與林口長庚結盟 提供機上醫療支援
- 慶端午 板橋500人逗陣包肉粽
- 焦點評論》藍營兩岸路線的公投
- 專家建議 獨董責任明確化
- 補破網 金管會祭樂陞條款、揭萬年獨董
- 豐年祭、看金針花海... 台鐵今夏推6趟郵輪式列車旅遊
- 旅遊旺季封 三仙台八拱橋修繕時機挨批
- 血糖過低 女子精神恍惚開車衝進永安漁港獲救
- 今日NBA季後賽戰績
- 國中會考社會、數學科偏簡單 體保生也喊：滿簡單
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 US protests intercept by Chinese jets
- 天降甘霖喘口氣 獅今打雙重賽
- 若遇雨取消 世大運開閉幕4億元恐白花
- 國中會考嚴防停電 緊盯亮度檢測
- 藍選黨魁 竹東鎮黨員踴躍投票
- NBA》擋不住詹皇 騎士半場屠殺綠衫軍寫紀錄
- 700個肉粽 分送華山基金會弱勢老人
- 清境天空步道開放恐大塞 將採專車接駁
- 大提琴家麥斯基 指點台高校生
- 阿美族石山部落 打造文創編織村
- 安養院夜半起火 4死
- 企業提供獎學金 預約優秀高職生
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：澳洲身障團體補助金 竟被幽浮團體領走
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分