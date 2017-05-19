宮崎駿真的復出了！ 吉卜力開始招募動畫人員

日本動畫大師宮崎駿第7度復出，影迷又有機會再次目睹大師親自操刀的新作品。（法新社）

2017-05-19 17:17

〔即時新聞／綜合報導〕日本動畫大師宮崎駿真的復出了！日本知名動畫廠吉卜力工作室今（19）日開始招募新長篇動畫員工，這意味著宮崎駿正式撤回了他在2013年的退休宣言。

綜合日本媒體報導，吉卜力工作室在2014年推出最後一支長篇動畫電影《回憶中的瑪妮》後，就宣布製作部解散、停止製作動畫電影，但今年2月吉卜力製作人爆料，宮崎駿正在準備長篇動畫新作；沉寂一段的時間的吉卜力也開始有了動作，今天在官網招募新長篇動畫員工，主要招募對象是動畫與背景美術人員，月薪從20萬日圓（約5.3萬台幣）起跳。

根據招募資訊顯示，應徵的相關人員其合約從今年10月開始，簽3年，符合之前傳聞在2019年推出宮崎駿新動畫的說法。

宮崎駿曾在2013年時，以年邁導致集中力衰退為由，再次宣布退休，當時他表示，動畫長片《風起》將會是他最後一部電影，但隨著宮崎駿第7度復出，影迷又有機會再次目睹大師親自操刀的新作品。