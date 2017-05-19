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Google開發者年會發生火警 3人受傷送醫
2017-05-19 16:11
〔即時新聞／綜合報導〕目前正在加州舊金山舉行的Google網路開發者年會「Google I/O」，在當地時間週四下午發生火警，造成3人受傷送醫。
綜合外媒報導，火警是在接近下午4點左右，發生在海岸線圓形劇場（Shoreline Amphitheater）的野餐桌區，沒有與會者受傷，3名傷者皆是工作人員，雖然一度有傳出1人命危，但Google強調，3人皆為輕傷。
Google發出聲明，感謝消防單位的協助，避免災害擴大，也對造成員工受傷表示遺憾。事發原因仍由警消單位調查中。
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