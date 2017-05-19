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釣魚台爆衝突！中國無人機進入、日本派戰機反制

中國海警船18日再次進入釣魚台海域，此行疑似還伴隨小型無人機，日本因此派出4架F-15戰機應對。（路透）

2017-05-19  14:46

〔即時新聞／綜合報導〕中國海警船18日上午再次駛入釣魚台附近海域，不過這回疑似發現還有無人機伴隨，日本也緊急派出4架戰機出動，讓釣魚台領土糾紛的局勢再度緊張。

日本《共同社》報導，18日上午10點10分左右，有4艘中國海警船相繼駛入釣魚台（日稱尖閣諸島、中稱釣魚島）附近海域，航行時約1小時50分後駛離，這是繼本月8日後，中國海警船再度駛入釣魚台附近海域，也是今年度的第13次。

不同於以往，日方發現這回中國海警船進入釣魚台海域時，疑似有小型無人機跟隨，此外4艘中國海警船中，其中一艘疑似還搭載機關炮裝置。日本外務省亞洲大洋洲局長在18日當天，為此事致電給中國大使館表示抗議。

面對首次首次中方有小型無人機隨行進入釣魚台海域，為應對中方舉動，日本航空自衛隊同時緊急派出4架F-15戰機升空，日本防衛相稻田朋美今（19日）在記者會也證實此事。稻田也強調，中方此行為是侵犯日本領空，是對日本主權的侵害。日本官房長官菅義偉也指這是中國的新式行動，批中單方面增加了緊張局勢。

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