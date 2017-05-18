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挺伊朗飛彈計畫 美國制裁三家中國企業

伊朗3月9日試射導彈。（路透）

2017-05-18  23:10

〔編譯周柏憲／綜合報導〕2名伊朗國防官員、1家伊朗公司、1名中國人和3家中國企業支持伊朗的導彈計畫，共計3名個人與4企業實體遭美國財政部制裁。

根據美國財政部海外資產控制局（OFAC）的制裁名單，受到制裁中國公司為上海鋼泉貿易、上海丙至國際貿易有限公司、以及上海North Transway國際貿易公司，受制裁的中國人為阮潤陵（Runling Ruan，譯音）。

OFAC指出，阮潤陵不僅與中國3家企業組成協助伊朗發展導彈的網絡，也提供伊朗最大電子設備製造商「Shiraz Electronic Industries」金錢、科技、原料、以及服務等支援。

在伊朗方面，官員法拉沙特波（Morteza Farasatpour）替敘利亞政府機構協調爆炸物以及其它物品的出售和運送；伊朗官員哈瑪迪（Rahim Ahmadi）則是沙希德．貝克尼工業集團（Shahid Bakeri Industries Group）的負責人，主管伊朗固態燃料的彈道飛彈計畫。

中國外交部發言人華春瑩今日（18）下午回應，中國反對任何單邊制裁，已就此事向美方交涉。

美國財政部公布最新的制裁名單，除了人名與企業名之外，公司地址與個人資料也一併附上。（圖擷自美國財政部）

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