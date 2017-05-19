男童開臉書直播玩獵槍走火 12歲女童成槍下魂

2017-05-19 00:03

〔即時新聞／綜合報導〕阿根廷1名12歲男童，16日開臉書直播時把玩父親的獵槍不慎擊發，意外射中1名女童薇加（Georgina Vega）的頭部，造成她當場死亡。

綜合外媒報導，這起悲劇發生在阿根廷聖大非省一座城鎮，當地居民多以捕魚和狩獵維生，到處可見獵槍，因此一般孩童接觸獵槍機會也高。事發當時，該男童與同伴正在嬉鬧，開玩笑的表示「殺了我啊，不然我就殺你喔」，他揮舞著獵槍，卻不慎槍枝走火，鄰居聽見槍聲後趕來查看並報警，當醫護人員趕抵現場時，發現女孩倒在血泊中，已氣絕身亡。

目前當地警方正對事件展開調查，暫時將這起槍殺案歸因於意外。

臉書直播功能爆紅以後，類似的不幸意外頻傳，引來眾多批評。對此，創辦人馬克祖克柏（Mark Zuckerberg）曾表示，會再增加3000名員工，來過濾這些極端與有疑慮的內容。