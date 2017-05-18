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世界最胖男人近600公斤 手術後盼減重一半
2017-05-18 18:09
薩拉斯接受手術後消瘦許多，自信油然而生。（法新社）
〔即時新聞／綜合報導〕世界上最胖的男人為了要降低體重，而接受了膽囊與胰臟的分流手術，術後逐漸恢復至可以出院的狀態，昨（17）日與主治醫生共同接受媒體採訪。
根據綜合外媒報導，這名男子名為薩拉斯（Juan Pedro Franco Salas），目前33歲，體重曾經到達595公斤，雖然曾減輕部分體重但仍無法解決健康問題，因此進入醫院接受手術治療，醫生期望減去他一半的體重。
手術於9日結束，薩拉斯為了觀察術後情況仍繼續待在醫院，身體回復得非常順利，也同時進行著嚴格的節食，然而以一般標準而言還是相當的肥胖，若不持續減重則有糖尿病、心臟病、器官衰竭等風險。根據世界衛生組織的報告，墨西哥的肥胖比例相當高，約35%的青年為肥胖人口。
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