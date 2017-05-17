俄國FF級「胸湧」主播遭酸無腦 嗆網友回家照鏡

43歲的俄羅斯STS電視台氣象主播斯拉德科娃擁FF級傲人上圍，且常穿著清涼播報氣象。（圖擷自dailystar）

2017-05-17 19:47

〔即時新聞／綜合報導〕現年43歲的俄羅斯STS電視台氣象主播斯拉德科娃（Larissa Sladkova），擁有FF罩杯的驚人上圍，且常穿著火辣播報新聞，雖成功吸引許多死忠男觀眾，但卻也遭到網友嗆她「胸大無腦」，還暗指她是靠「下海」才走紅的愚蠢金髮女，而她看完網狠毒的評論後霸氣回嗆：「回家照照鏡子吧」。

據《每日星報》報導，氣象主播斯拉德科娃5年前開始接受男友資助進行隆乳手術，從一開始的C罩杯，一路飆升至目前的FF級傲人上圍，而不吝嗇在播報中展現好身材的她，快速累積一票死忠男粉絲，但人紅是非多，被許多觀眾留言嘲諷「胸大無腦」，並指她為了走紅，還提供性服務。

對此斯拉德科娃怒槓網友，批評他們是一些只會在背後嚼舌根的小人，還勸他們「珍惜每一分每一秒，生命是很短暫的，然後回家照照鏡子吧！」

她的霸氣回嗆讓支持她的粉絲鼓掌叫好，並留言說：「女神就是棒！」、「不要把他們的廢話放心裡」、「永遠支持妳」。