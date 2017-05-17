| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
大福彩、今彩539 開獎囉！ 新北查獲竄改藥品效期 「正露丸」也中鏢 PR 中市補助汰換二行程機車全國第一
 首頁 > 國際

俄國FF級「胸湧」主播遭酸無腦 嗆網友回家照鏡

43歲的俄羅斯STS電視台氣象主播斯拉德科娃擁FF級傲人上圍，且常穿著清涼播報氣象。（圖擷自dailystar）

2017-05-17  19:47

〔即時新聞／綜合報導〕現年43歲的俄羅斯STS電視台氣象主播斯拉德科娃（Larissa Sladkova），擁有FF罩杯的驚人上圍，且常穿著火辣播報新聞，雖成功吸引許多死忠男觀眾，但卻也遭到網友嗆她「胸大無腦」，還暗指她是靠「下海」才走紅的愚蠢金髮女，而她看完網狠毒的評論後霸氣回嗆：「回家照照鏡子吧」。

據《每日星報》報導，氣象主播斯拉德科娃5年前開始接受男友資助進行隆乳手術，從一開始的C罩杯，一路飆升至目前的FF級傲人上圍，而不吝嗇在播報中展現好身材的她，快速累積一票死忠男粉絲，但人紅是非多，被許多觀眾留言嘲諷「胸大無腦」，並指她為了走紅，還提供性服務。

對此斯拉德科娃怒槓網友，批評他們是一些只會在背後嚼舌根的小人，還勸他們「珍惜每一分每一秒，生命是很短暫的，然後回家照照鏡子吧！」

她的霸氣回嗆讓支持她的粉絲鼓掌叫好，並留言說：「女神就是棒！」、「不要把他們的廢話放心裡」、「永遠支持妳」。

廣告
  • 不吝於展現好身材的她5年下來累積一票死忠男觀眾，但卻被網友酸胸大無腦。（圖擷自IG）

    不吝於展現好身材的她5年下來累積一票死忠男觀眾，但卻被網友酸胸大無腦。（圖擷自IG）

  • 面對網友批評，她回嗆要他們回家照照鏡子。（圖擷自IG）

    面對網友批評，她回嗆要他們回家照照鏡子。（圖擷自IG）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 上圍 主播 俄羅斯 性感 胸大無腦
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
日式✧牛肉漢堡排
夏季海味✧小卷飯
豬肉泡菜起司年糕
好吃西瓜怎麼挑？
轉寄

標題：俄國FF級「胸湧」主播遭酸無腦 嗆網友回家照鏡


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月17日‧星期三‧丁酉年四月廿二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.