廣州7歲男童光天化日遭砍 斷肢還被兇手帶走

2017-05-17 17:16

〔即時新聞／綜合報導〕中國廣州市海珠區今（17）日上午7點半左右，一名7歲男童在上學途中，遭一名男子持刀揮砍，右手腕當場被斬斷，還被兇嫌挾帶離開現場。所幸警方在下午1點左右，逮捕2名兇嫌，並尋獲男童斷肢，火速將它送往醫院。經初步調查，兇嫌疑與受害男童家人有債務糾紛才會犯行。

綜合媒體報導，廣州橋南新街一名女子在攜帶7歲男童上學途中，遭人朝眼睛噴灑不明物，導致眼睛刺痛無法辨識對方，嫌犯隨即奪過男童並持刀斬斷他的右手腕，還將斷肢帶離現場。廣州市公安局獲報後成立專案小組進行追捕，並出動警犬搜索男童斷肢下落。

有目擊民眾指稱嫌犯身高約175公分左右，身穿紅色上衣，犯行後從巷子後方逃跑。

所幸在警方長達數小時的查緝後，終於在下午1點多左右，分別在黃埔區和海珠區將皆為湖北籍的41歲馬姓男主犯、38歲吳姓男共犯抓獲，不久後也尋獲男童手腕斷肢，火速送至醫院創傷骨科進行手術治療。

經警方初步研判，兇嫌疑因與被害男童家人有債務糾紛，才會犯下如此喪盡天良的罪行。