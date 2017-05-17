| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 中市補助汰換二行程機車全國第一
 首頁 > 國際

駭客組織疑散佈病毒 還揚言公開中國核武資料

疑似散佈「想哭」病毒的駭客組織「影子掮客」發表聲明，揚言會公開中國、俄國的核武資料。照片為東風26飛彈。（圖截自維基百科）

2017-05-17  13:32

〔即時新聞／綜合報導〕電腦勒索病毒「想哭」（WannaCry）疫情延燒多日，至少造成全球逾150國、逾數十萬台電腦受感染。有外媒報導指出，疑似散佈「想哭」病毒的駭客組織「影子掮客」（Shadow Brokers）發表聲明，揚言6月會在網路上釋出更多駭客工具，甚至會公開中國、俄國的核武資料。

綜合外媒報導，「影子掮客」昨天在網路發表聲明，他們將從6月起釋出用來入侵電腦、網頁瀏覽器、路由器、手機的新軟體及工具，以及轉帳平台「環球銀行金融電訊協會」（SWIFT）及俄國、中國或北韓核子和飛彈計畫的資料，還有揭露微軟的最新軟體系統Windows 10的弱點與中央銀行資料。

日前就有資安專家指出，這波勒索病毒攻擊應該來自俄國或烏克蘭的駭客，也就是「影子掮客」所為，他們駭入美國國家安全局（NSA），竊取美國特務研發用來刺探微軟（Microsoft）電腦的軟體。

廣告
  • 日前就有資安專家指出，這波勒索病毒攻擊應該來自俄國或烏克蘭的駭客，也就是「影子掮客」所為。（圖截自網路）

    日前就有資安專家指出，這波勒索病毒攻擊應該來自俄國或烏克蘭的駭客，也就是「影子掮客」所為。（圖截自網路）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： WannaCry 中國 勒索病毒 核武 駭客
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
日式✧牛肉漢堡排
夏季海味✧小卷飯
豬肉泡菜起司年糕
好吃西瓜怎麼挑？
轉寄

標題：駭客組織疑散佈病毒 還揚言公開中國核武資料


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月17日‧星期三‧丁酉年四月廿二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.