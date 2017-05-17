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駭客組織疑散佈病毒 還揚言公開中國核武資料
2017-05-17 13:32
疑似散佈「想哭」病毒的駭客組織「影子掮客」發表聲明，揚言會公開中國、俄國的核武資料。照片為東風26飛彈。（圖截自維基百科）
〔即時新聞／綜合報導〕電腦勒索病毒「想哭」（WannaCry）疫情延燒多日，至少造成全球逾150國、逾數十萬台電腦受感染。有外媒報導指出，疑似散佈「想哭」病毒的駭客組織「影子掮客」（Shadow Brokers）發表聲明，揚言6月會在網路上釋出更多駭客工具，甚至會公開中國、俄國的核武資料。
綜合外媒報導，「影子掮客」昨天在網路發表聲明，他們將從6月起釋出用來入侵電腦、網頁瀏覽器、路由器、手機的新軟體及工具，以及轉帳平台「環球銀行金融電訊協會」（SWIFT）及俄國、中國或北韓核子和飛彈計畫的資料，還有揭露微軟的最新軟體系統Windows 10的弱點與中央銀行資料。
日前就有資安專家指出，這波勒索病毒攻擊應該來自俄國或烏克蘭的駭客，也就是「影子掮客」所為，他們駭入美國國家安全局（NSA），竊取美國特務研發用來刺探微軟（Microsoft）電腦的軟體。
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