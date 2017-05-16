大嘴巴說溜嘴？傳川普將機密情報洩漏給俄國

美國總統川普（右）與俄羅斯外交部長謝爾蓋·維克托羅維奇·拉夫羅夫（左）會面，疑似大嘴八把機密說溜嘴。（資料圖 路透）

2017-05-16 09:58

〔即時新聞／綜合報導〕上週俄羅斯外交部長謝爾蓋·維克托羅維奇·拉夫羅夫（Sergey Lavrov）與俄羅斯駐美國大使謝爾蓋·基斯利亞（Sergey Kislyak）訪問白宮，而美國總統川普對這兩位俄羅斯官員洩漏了恐怖組織伊斯蘭國相關的機密情報。

根據美國《華盛頓郵報》報導，川普無視情報共有協議，與兩位俄羅斯官員會面時，談話內容偏離預定計畫，使用筆記型電腦說明伊斯蘭國恐怖攻擊的相關情報，在沒有獲得公開同意下將同盟國給予的情報提供給俄羅斯，這可能會對未來制裁伊斯蘭國時與同盟國的合作造成影響。

一名政府高官表示此情報為最高機密，應儲存於安全處且只能提供給一部份的情報人員。在收到川普將情報提供給俄羅斯的消息後，即直接向美國中央情報局（CIA）與美國國家安全局（NSA）報告。

然而，當時也參予會談的美國國家安全顧問H·R·麥馬斯特（Herbert Raymond "H. R." McMaster）表示，總統與俄羅斯官員是針對與航空相關、以及恐怖分子造成的威脅等問題達成協議，並表示總統並沒有將未公開的情報洩漏出去。而美國國務卿雷克斯·提勒森（Rex Wayne Tillerson）只發表簡單聲明，川普與俄國官員的會談討論了恐怖政策下的共同措施與威脅等廣泛問題。