一帶一路閉幕延後 央視尷尬只好播這首歌

央視播放絲路傳唱茉莉花。（圖取自央視）

2017-05-16 08:05

〔即時新聞／綜合報導〕中國主辦為期兩天的「一帶一路國際合作高峰論壇」週一閉幕，但因為閉幕延後1小時，讓直播的央視相當尷尬，空檔期間還播放一帶一路沿線國家人民高唱「茉莉花」歌曲來墊檔。

綜合媒體報導，包括法國、德國、英國、葡萄牙，以及愛沙尼亞，甚至是早前與中國表達友好的希臘，都表明不願意簽署會議中與貿易相關的文件，中國希望獲得全面支持，拚命遊說各國簽署這份聲明，甚至延後閉幕時間一小時，但還是有多國拒簽。

延後閉幕讓負責轉播的央視相當尷尬，還播了「外國人唱茉莉花」來墊檔，影片中有巴基斯坦、委內瑞拉、坦尚尼亞、肯亞、哈薩克、安哥拉、伊拉克等國家人民高唱茉莉花，從影片中可以得知，他們都是中國相關企業的員工。