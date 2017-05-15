戰國時期女屍被偷 盜墓賊逃亡 23年後被逮

中國戰國時期古墓女屍被盜案，23年後逮到最後一名盜墓者。圖為當年遭到丟棄的千年古屍。（圖擷取自網路）

2017-05-15 09:29

〔即時新聞／綜合報導〕中國在1994年發生一起震驚全球的盜墓案，一個戰國時期的古墓群被盜，其中一具距今2400年保存良好的女屍，竟遭到盜墓賊扯髮、拖行、丟棄，23年後，警方終於逮到最後一名盜墓賊，宣告破案。

綜合媒體報導，湖北省紀山古墓群中「郭家崗一號墓」當年遭到洗劫一空，而受其中一具在外形、皮膚、骨骼都保存良好的女屍，竟然遭到盜墓賊的丟棄，警方在案發 39天後，找到女屍，也追回 20多項珍貴文物，據調查，共有24名盜墓賊團伙作案，後來一共抓到14人，9人自首，但有1人在逃。

這名盜墓賊展開逃亡，據報導，他逃到海南，改名換姓進行漂白，以養漁為生，不過，還是遭到逮捕，終止23年的逃亡生涯；目前，他已被依法刑事拘留。