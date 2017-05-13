快訊PR 拉霸「省」美學？來看媽咪怎麼說
金正恩釋善意？北韓：若條件成熟 可與川普對話
2017-05-13 15:59
北韓表示，若條件成熟，可與川普政府對話。圖為北韓領導人金正恩。（美聯社）
〔即時新聞／綜合報導〕朝鮮半島局勢目前仍相當緊張，北韓隨時有進行新一波核武測試的可能，但美國總統川普先前表示，時間若對的話願與金正恩見面。如今北韓也正面回應，若條件成熟，會與川普政府對話。
美國近來對北韓釋出善意，除了川普表達與金正恩會面的意願外，北韓外務省北美局局長崔善姬和美國前官員，在8日於挪威奧斯陸進行會談，這也是自去年10月以來雙方再次啟動半官半民的對話。
根據《鳳凰衛視》報導，崔善姬13號準備從北京搭機返回平壤時，面對記者詢問，稱「條件成熟的話，可以和川普政府對話。」另外，這次的談話沒有討論到遭北韓關押的美國公民的釋放問題。至於在南韓新總統文在寅上任後，是否準備進行兩韓對話？崔善姬表示要再等等看。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
- 小心！「勒索病毒」席捲全球 台灣是第二大受災國
- 行車糾紛遭球棒砸車 他下車KO兩屁孩
- 15公尺神秘生物陳屍海邊 印尼島民嚇壞...
- 《中英對照讀新聞》South African police minister scolds driver online 南非警政部長上網罵駕駛人
- 連自己人也咬！印度男慘死洛威拿犬爪下...
網友回應
熱門新聞
- 關島徵台水泥工月薪12萬？ 他應徵發現真相暴怒
- 李亞萍想豬哥亮淚崩「那夜他們父子來按鈴大哭...」
- 今日NBA季後賽戰績
- 長照團隊當後盾 家庭照顧者無憂北上領獎
- 判刑數百年 台灣最多關30年
- 台南最猛孕婦 頂著8個月大肚子作重訓
- 自由廣場》又恨又愛五月天
- MLB》血栓問題需開刀 大都會終結者本季恐報銷
- 「討皮痛」 毒蟲偷得150元 遭圍毆被打到跛腳
- 高二暑假被侵犯 林俊憲：林奕含曾想告陳星
- 銘傳、逢甲來了！美售2派里艦返抵左營港
- 偉大寡母守護8姊弟 不怕苦只盼孩子長大
- 穿越斑馬線遭小黃撞飛 婦傷重身亡
- 鋒面通過天氣不穩 6縣市大雨特報！
- 性侵案頻傳太嚇人 林依晨生子計畫要ＸＸ
- 鄰里修路 模範母親率先捐錢
- 粗心媽讓孩子抓油門暴衝 機車衝進早餐店撞傷2童
- 驚！蔡琴取消安可 竟坐輪椅退場
- 黑貓戰機滑行道跑馬拉松 跑者大讚「酷斃了」
- 缺救生員 斗南泳池迄未開放
- 杜德偉品咖啡 聊天噴奶味
- 南市稽查大型補習班 3家不合格遭罰
- 桃園電影節登場 80部電影要讓影迷「好看」
- 笨賊吊掛學校圍牆欄杆旁 辯稱拍攝校園美景
- 貓狗安樂死冠六都 中市府：重症才執行
- 自由廣場》維持不了現狀
- 還沒邀台灣》世衛稱無兩岸諒解 我表強烈不滿
- C肝新藥副作用少 助7旬翁抗癌獲新生
- 中資敗出台房市？南國接手萬通2011
- 蔡英文：ＷＨＡ不應政治考量 排除台灣
- 穿性感浴衣接客 5中國女假自由行真賣淫被逮
- 補教師實名制 北市即起實施
- 綠博嚴選蔬菜 送冬山長者加菜
- 劉香慈藏孕秘密產子！牽小手曝光寶寶照
- 再發大雨特報！ 中部以北留意雷擊、強陣風
- 網球》蠻牛拍落高芬晉級 四強賽對決喬帥
- 給媽媽的一封信 戒毒少年獲徵文首獎
- 中國打壓台灣 柯P籲：人權和醫療議題要聰明點閃掉
- （影音）林奕含父母4發聲明引用女神卡卡歌詞 句句是洋蔥
- 中職》如果不受規章限制 大王明年就想走
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：金正恩釋善意？北韓：若條件成熟 可與川普對話
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分