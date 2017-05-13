金正恩釋善意？北韓：若條件成熟 可與川普對話

北韓表示，若條件成熟，可與川普政府對話。圖為北韓領導人金正恩。（美聯社）

2017-05-13 15:59

〔即時新聞／綜合報導〕朝鮮半島局勢目前仍相當緊張，北韓隨時有進行新一波核武測試的可能，但美國總統川普先前表示，時間若對的話願與金正恩見面。如今北韓也正面回應，若條件成熟，會與川普政府對話。

美國近來對北韓釋出善意，除了川普表達與金正恩會面的意願外，北韓外務省北美局局長崔善姬和美國前官員，在8日於挪威奧斯陸進行會談，這也是自去年10月以來雙方再次啟動半官半民的對話。

根據《鳳凰衛視》報導，崔善姬13號準備從北京搭機返回平壤時，面對記者詢問，稱「條件成熟的話，可以和川普政府對話。」另外，這次的談話沒有討論到遭北韓關押的美國公民的釋放問題。至於在南韓新總統文在寅上任後，是否準備進行兩韓對話？崔善姬表示要再等等看。