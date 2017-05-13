| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 拉霸「省」美學？來看媽咪怎麼說
 首頁 > 國際

金正恩釋善意？北韓：若條件成熟 可與川普對話

北韓表示，若條件成熟，可與川普政府對話。圖為北韓領導人金正恩。（美聯社）

2017-05-13  15:59

〔即時新聞／綜合報導〕朝鮮半島局勢目前仍相當緊張，北韓隨時有進行新一波核武測試的可能，但美國總統川普先前表示，時間若對的話願與金正恩見面。如今北韓也正面回應，若條件成熟，會與川普政府對話。

美國近來對北韓釋出善意，除了川普表達與金正恩會面的意願外，北韓外務省北美局局長崔善姬和美國前官員，在8日於挪威奧斯陸進行會談，這也是自去年10月以來雙方再次啟動半官半民的對話。

根據《鳳凰衛視》報導，崔善姬13號準備從北京搭機返回平壤時，面對記者詢問，稱「條件成熟的話，可以和川普政府對話。」另外，這次的談話沒有討論到遭北韓關押的美國公民的釋放問題。至於在南韓新總統文在寅上任後，是否準備進行兩韓對話？崔善姬表示要再等等看。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 北韓 北韓問題 川普 核武 美國
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
青醬茭白筍義大利麵
日式巧克力戚風蛋糕
果醬的黃金比例！
煎牛排要中場休息？
轉寄

標題：金正恩釋善意？北韓：若條件成熟 可與川普對話


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月13日‧星期六‧丁酉年四月十八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.