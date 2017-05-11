阿聯酋與NASA合作 2117年建火星首座城市

太空艙將包圍整座城市。（圖擷自每日郵報）

2017-05-11 16:19

〔編譯周柏憲／綜合報導〕航太科技日益發達，各相關機構無不發表搶進火星的宣言。阿聯酋公布百年國家計畫的一環，就是在2117年登上火星建造城市，並且由阿拉伯年輕人領導該任務。火星任務成功率最高的美國太空總署（NASA）也參與其中。

每日郵報報導，「穆罕穆德太空中心」總監傑爾賈維（Saeed Al Gergawi）在美國華府的「人類登陸火星」峰會上宣布登陸火星、建造迷你城市的計畫，「在阿聯酋...我們相信，我們正處於探險的新時代」，「有場新的太空競賽，影響著地球上的每個人類。」

傑爾賈維透露，阿聯酋將和多家商業與國家機構合作建造城市，但未提供更多詳情。據推測，NASA將在某種程度上參與阿聯酋的計畫。

火星任務相當複雜，自1960年來任務成功率不及50%，成功率達70%的NASA是目前完成任務機率最高的機構。

阿聯酋副總統穆罕默德（Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum）曾豪語，「長久以來，登陸其他星球一直是人類的夢想，我們的目標，就是領導國際合作、實現夢想。」

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