川普59枚飛彈被無視 敘利亞內戰變本加厲
2017-05-11 10:34
〔即時新聞／綜合報導〕美國川普政府於4月7日由於判定敘利亞的阿薩德政府對市民使用化學武器，曾以59枚的戰斧飛彈轟炸敘利亞的機場，而敘利亞的人權團體表示，受到轟炸之後阿薩德政府反而變本加厲強化砲火，造成至少450名市民死亡，內戰完全沒有停止的跡象。
敘利亞的人權團體蒐集內戰相關資訊並表示，在川普下令砲擊之後，阿薩德政府反而加強對反政府組織的空襲與砲擊，一個多月來造成至少450名市民死亡。「即使受到美國的飛彈攻擊，阿薩德政府的軍事力完全沒有受到影響，不如說反而使阿薩德政府態度變得更強硬，使用常規武器來加強攻擊支持反政府勢力的市民。」
美國曾強烈批評阿薩德政府使用化學武器，並使用飛彈攻擊，而美方目前對於未來將如何干預敘利亞情勢這點，還沒有表現出具體的方針。另外，俄羅斯、伊朗與土耳其於今年6月開始在敘利亞各地設置禁止使用武器的安全地帶，即使如此，政府與反政府勢力的激烈衝突仍持續，內戰完全沒有減緩的跡象。
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