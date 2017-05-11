中國廣東數萬人暴動抗議 武警催淚彈鎮壓
2017-05-11 09:39
中國廣東清遠市飛來峽鎮民眾抗爭焚化廠設置，數萬人上街抗議，武警催淚彈鎮壓。（圖擷取自網路）
〔即時新聞／綜合報導〕中國廣東清遠市政府打算在飛來峽鎮設置一座垃圾焚化廠，但遭到當地民眾強烈反對，從本月7日開始，陸續有民眾上街抗議，大批特警及武警以以催淚彈強勢鎮壓，但是，越鎮壓人越多，抗議人潮在5月10日暴增到數萬人，飛來峽鎮全鎮罷市、罷課，即使武警抓走300多人，仍然打不散抗議人潮，當地市政府在昨天晚間宣佈取消興建焚化廠，平息眾怒。
綜合媒體報導，抗議民眾在9日晚間就已聚集了數萬人在飛來峽鎮最繁華的城市廣場，而官方也從廣東其他方調來大批的特警、武警進行鎮壓，由於群情激憤，警方以除了發射催淚彈驅人群之外，也繼續抓走一些抗議民眾，究竟有多少民眾被抓走，從100多人到 300人的數據都有，但仍然平息不了眾怒，民眾與警方並在街頭對峙。
一直到昨天，集會抗議人不斷的從外地進到飛來峽鎮，更有一部分人到清遠市抗議，罷市、罷課都在繼續中，直到傍晚，連日沒有露面的清遠市長郭鋒終於出現在示威人群之前，並當眾宣布取消垃圾焚化廠的設置，被逮捕的抗議民眾隨後也獲得釋放。
獲得勝利的群眾立即放鞭炮慶祝，但也有群眾憂慮這只是官方的拖延戰術，依舊不放心。
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