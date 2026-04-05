停審軍購保習鄭會？國安：藍營淪中共「實質管治」代理人

國民黨主席鄭麗文（前）將率團訪中，預計將與中共總書記習近平會面；圖為鄭麗文2日上午趁清明節前率黨內人員到桃園大溪慈湖謁陵。（中央社資料照）

「習鄭會」將於清明連假後登場，國安官員今受訪分析，北京精算時機，企圖趁美國忙於中東戰事之際削弱美國對台支持，國民黨更以杯葛、停審軍購及總預算，確保「習鄭會」沒有變數，讓北京達成透過「代理人」對台「實質管治」的企圖。

國安官員從兩個關鍵觀察點分析北京安排「習鄭會」的企圖。首先是「精算時機」，北京特定選在「川習會」前，以及美國忙於應對伊朗戰事期間，透過「習鄭會」向國際社會創造「台灣多數民意支持北京所定義的一中」的假象，企圖藉此影響美國總統川普對台態度，進而削弱美國對台軍售或在國際地位上的支持，更趁美國專注中東情勢時，將美方影響力從第一島鏈逐步推出去。

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第二個觀察點在國內，國安官員直指，國民黨近來以杯葛、停審軍購及總預算，確保「習鄭會」沒有變數，讓台灣政壇進入荒謬景象，更讓北京落實了長久以來透過「代理人」達成對台「實質管治」的野心，此舉更如同自我證實外傳「三張門票」的存在。

國安官員進一步列舉國民黨為了爭取、確保「習鄭會」成行的種種荒謬現象。在立院攻防上，國民黨在國防特別條例預算案付委前已連續十次杯葛，出委員會後又一再拖延協商進度，原訂9日的協商緊急改期至「習鄭會」之後，更傳出後續可能大砍國防預算。

另一方面，官員批評，以鄭麗文為首的相關人士，近日絕口不提中國對台軍事威脅與國際打壓「絕口不提」，行前更不斷附和與北京有各種「共同政治基礎」，甚至僅敢以「受邀」致詞來包裝，整個行程從對外發布、細節安排到新聞事務等，全任由北京主導宰制。

立法院審查軍購特別條例，原安排4月9日進行黨團協商，國民黨團突要求延後至15日或16日，民進黨立委質疑是為讓「鄭習會」舉行才拖延，國民黨主席鄭麗文日前在台中指出，尊重黨團決定，民進黨不必刻意抹黑、栽贓、帶風向。她此行完全為了兩岸和平跟穩定，和軍購其他議題都沒有關係。

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