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文在寅宣誓就職總統 將提名李洛淵出任總理

南韓新任總統文在寅於國會宣誓就任。（歐新社）

2017-05-10  12:26

〔即時新聞／綜合報導〕南韓新任總統文在寅於國會宣誓就任，將於下午提名新總理和部分幕僚人選。現任全羅南道道知事李洛淵確定將被提名為國務總理。

據南韓《韓聯社》報導，南韓總統文在寅於當地時間12時，在國會圓形大廳舉行簡單的就任儀式後，文在寅表示，向國民承諾，會成為一名清廉的總統，將以謙虛心態作為第19任總統而盡職盡責，若有必要會隨時訪問華盛頓、北京和東京，如果條件允許，還願意訪問平壤。

文在寅指出，將以注重能力為用人原則，在全國範圍內，不管是否為自身的支持者，都將一視同仁公平提拔。

據了解，國務總理候選人選是全羅南道道知事（相當於省長）李洛淵，他畢業於國立首爾大學法學系，曾在《東亞日報》工作，當選過4次國會議員。

前議員任鍾皙被內定為秘書室長，他共2次當選國會議員，曾任首爾市政務副市長。他在共同民主黨總統大選中擔任文在寅的秘書室長。

文在寅將於當地時間下午2時30分（台灣時間下午1時30分）在青瓦台召開首次總統就職後的記者會。

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