蘋果汁也會爆炸！ 強國女被炸暈受傷
2017-05-10 13:27
中國杭州一名女子買了2箱蘋果汁，但其中一瓶蘋果汁卻離奇爆炸，造成女子當場被炸暈且胸部瘀傷。（圖截自網路）
〔即時新聞／綜合報導〕中國浙江省發生一起離奇爆炸事件，有外媒報導指出，杭州市一名女子於3月買了2箱蘋果汁放在家中桌子下，但其中一瓶蘋果汁卻於本月4日離奇爆炸，造成女子當場被炸暈且胸部瘀傷。
綜合外媒報導，該名女子於3月18日買了12瓶塑膠罐裝的蘋果汁，但她沒有放進冰箱冷藏，只放在家中桌子下。本月4日上午，她發現桌下出現水漬，於是拿起其中1瓶蘋果汁查看，發現蘋果汁異常膨脹，才一放到地上就發生爆炸，女子當場被炸暈且胸部瘀傷，事後被送醫檢查沒有大礙。
該名女子事後投訴蘋果汁廠商，對方卻指出她沒有把果汁冷藏在攝氏0至5度的環境冷藏。但浙江一名高中化學老師指出，爆炸可能是蘋果汁在出廠的過程中沾染細菌，細菌會讓糖類的物質發酵，進而產生一氧化碳，才會導致蘋果汁膨脹爆炸。
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