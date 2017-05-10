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殘忍！7歲童被狠父凌虐至死 慘遭棄屍餵豬
2017-05-10 11:30
艾德里恩受到長期虐待。（圖擷取自都市報）
〔即時新聞／綜合報導〕美國堪薩斯州一名7歲男童，慘遭生父繼母長期虐待至死，並將他的遺體給豬吃。當地法院8日將男童父親判處終身監禁，25年內不得假釋，繼母則正在監獄服刑。
綜合媒體報導，7歲的艾德里恩（Adrian Jones）2015年遭46歲的生父麥可（Michael Jones）及31歲繼母海瑟（Heather Jones）虐待身亡，被棄屍餵豬。
這對夫婦在虐待男童時會以照片或影片作紀錄，便成為警方掌握的罪證。從罪證中顯示，艾德里恩長期被父母虐待，生活像在地獄一般，遭受飢餓、捆綁、毆打等對待，還曾被丟至骯髒的池水中數小時。
在艾德里恩被虐待致死後，麥可買來6隻豬，將艾德里恩遺體棄於豬圈內任由豬吃，希望毀屍滅跡，並預計前往猶他州展開新生活。
首先發現證據的房東胡佛斯（Jennifer Hoevers）表示，她看到這些影像時非常震驚，形容艾德里恩就像「集中營的倖存者」，並將這些罪證交給警方。
☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆
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