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中國自製客機C919首飛 機長自爆：全程穿救生衣

試飛成功的中國首架自製大型噴射客機C919，機長自爆全程都穿著救生衣。（歐新社）

2017-05-08  17:17

〔即時新聞／綜合報導〕中國首架自製大型噴射客機C919，於5日在上海浦東機場首次試飛成功，機長蔡俊事後接受電視台訪問，自爆他全程都穿著救生衣，機艙裡還有傘具（降落傘）和頭盔等等。

中國中央電視台《面對面》節目，在昨天（7日）播出採訪蔡俊的過程。蔡俊指出，由於首飛有高風險，必須要準備好如何應變極端情況，最嚴重的狀況就是「應急離機」。

主持人詢問在甚麼樣的情勢下，才要做出這種選擇？蔡俊透露，假如飛機不可控制，也就是飛行員做出操控但飛機無法響應時，就必需「應急離機」。

蔡俊還說，C919首飛的機組員之所以都穿著亮橘色的服裝，是因為如果出了甚麼事，醒目的顏色會讓人比較容易找到，而且這種服裝是防火的，用打火機燒都燒不起來。

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