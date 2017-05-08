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5萬公升尿產6萬瓶啤酒 丹麥「釀」酒有新招

釀酒商從大型音樂會中小便斗收集尿液，供麥田使用。（取自《CBS》）

2017-05-08  07:41

〔即時新聞／綜合報導〕丹麥一家啤酒廠在大型音樂會中收集5萬公升尿液，目的是為了「釀」製品名為「Pisner」的啤酒。

《CBS》報導，這家位在丹麥首都哥本哈根的工藝啤酒廠，4年前轉變生產有機食品，所以連啤酒也是有機，釀酒商從大型音樂會中，提供與會者尿尿的小便斗，收集到5萬公升尿液。其實只是在釀酒原料的大麥麥田上使用，作為傳統以動物糞便或工廠化學肥料的替代品，生產「可回收的啤酒」。

釀酒商坦承，一開始很多人以為是將過濾後的尿液加入啤酒中，這是誤解。而5萬公升尿液足以生產6萬瓶啤酒，啤酒成份不含任何尿液。

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  • 用尿「釀」的啤酒。《圖取自Daily Star》

    用尿「釀」的啤酒。《圖取自Daily Star》

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