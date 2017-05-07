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川普女婿家族向中國推銷 投資50萬美元可移民美國
2017-05-07 10:11
〔即時新聞／綜合報導〕川普女婿庫許納（Jared Kushner）的親姊妮可（Nicole Kushner Meyer），昨日在北京麗思卡爾頓酒店演講，希望吸引中國富裕人士投資可增加就業機會的美國房地產，若投資50萬美元（約新台幣1500萬元）給庫許納家族企業，就可以拿到EB-5簽證，藉此移民美國並拿到綠卡。
據《CNN》報導，EB-5簽證計畫，基本上是向高收入的外國人出售美國公民身分，美國國會對此仍在討論是否要進行改革。妮可在演講中邀請中國人，投資紐澤西州的一項住宅和商業工程，此項庫許納家族的工程，所需金額為9億7640萬美元（約新台幣292億7843萬元），其中的15％將透過投資取得。
妮可還向觀眾介紹她祖父移民至美國後的奮鬥歷史，並提到弟弟庫許納正擔任白宮顧問。這場演講雖然對外開放，但華盛頓郵報和紐約時報記者與會時，卻被要求離開。
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