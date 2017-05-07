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撿到千元要2千當酬金 中國律師：不違法
2017-05-07 00:04
〔即時新聞／綜合報導〕一名中國女子日前不小心遺失錢包，錢包裡面有人民幣370元（約新台幣1628元），孰料拾獲的男子在歸還時卻開口討要人民幣500元酬金（約新台幣2200元）。中國律師對此則表示，索討酬金並不違法，但這種做法不值得提倡。
中媒報導指出，湖北省武漢的一名女子於上月30日不小心將錢包遺失在電影院大廳，並被另一名男子撿走，事後男子卻開出條件，要求女子支付人民幣500元酬金，雖然女子非常無奈，但考量到錢包內還有其他重要證件，最終還是給了男子人民幣300元。
報導引述律師的話指出，根據中國的物權法，失主在領取遺失物時應支付適當的保管費用給拾獲者，費用標準則是由遺失物品的價值和拾獲者保管遺失物所產生的費用等來定。律師表示，雖然拾獲者索要酬金並不違法，但從道德的角度來說，還是提倡拾金不昧。
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