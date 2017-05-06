快訊PR 看新聞玩拉霸 活動攻略全曝光
聯航又出包！乘客搭機飛巴黎 下機時竟在舊金山
2017-05-06 15:45
〔即時新聞／綜合報導〕之前聯合航空因為暴力將旅客拉下機引來糾紛，最近聯航又出包，一位飛往法國女乘客的座位疑似被重複劃位，空服員於是幫她重新安排，但最後女乘客下飛機時卻發現跑到舊金山了。
綜合報導指出，法國女乘客露西（Lucie Bahetoukilae）上個月24日要從紐澤西的紐華克自由國際機場飛到巴黎的戴高樂機場，卻發現坐位上已經有其他人了，聯航空服員於是幫露西更換同班機上的其他坐位。然而聯航卻在登機前臨時更改登機門，露西因為聽不懂英文，也沒有收到航空公司的電子郵件通知，於是就搭錯飛機，一路飛到舊金山。
露西在舊金山下機後，又等了11個小時才順利搭上飛往巴黎的班機，原本從美東飛往巴黎只要7個半小時的飛行時間，她卻花了28小時才回到巴黎。露西的姪女事後指責聯航太疏忽，如果誤登飛機的是要在機上殺人的恐怖份子，聯航可能也不知道。
雖然露西沒有要求聯航進行補償，但聯航仍決定提供露西機票退費，並給她一張折價券作為補償。
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
國際‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 林奕含雙親深夜驚爆：還有另3名女學生受害
- 中職》猿挖到寶 球迷：史上最強洋投出現了（影音）
- 跟團走私毒品遭判重刑 運毒手棄保藏市區遭逮
- 金樽港 將有餐飲服務
- 守護「大溪豆干」 衛生局補助業者改善環境
- 母愛比天「糕」！ 彰化巨無霸蛋糕義賣
- 遠航空姐集體請假爭議 北市勞動局說話了！
- 爭取WHA 外交部推溫馨短片彰顯台灣醫療貢獻
- 婦人被詐14萬 警靠監視器逮2車手再追到32萬
- MLB》3天兩度下放胡智為 光芒教頭解釋原因
- 陳星住內湖豪宅？ 鄰居這樣說...
- 美前國防部副助理部長鄧志強：台灣應採拒止性嚇阻 抗衡中國
- Ella月子做了什麼 慘被Selina公然飆罵
- 洪榮宏今晚開唱 親自下海做這事
- 精障男子新莊跑到蘆竹露宿街頭 暖警解圍
- 菜菜子收視率剩個位數 想當「脫星」救人氣
- 黃盈潔65%灼傷 力爭上游獲獎
- 自由廣場》國會竟成格鬥現場
- 台中市南台中家扶辦義賣 攤位物資僅募到5成
- 台大新竹分院出走？ 竹市議員促挽留
- 中職》下次出賽表現若無起色 布魯斯可能下二軍
- 心導管修補瓣膜漏洞 30歲男免開胸
- 10年前就認識！鬼鬼鼓鼓師徒情僅1小時
- NBA》艾德瑞吉表現失常 麥考倫給建議
- 多發性皮脂腺囊腫 良性皮膚腫瘤
- 駁仔船造型洄瀾橋啟用 吉安新地標
- 羽球》戴資穎做公益勉勵後輩 「不要忘記自己的熱忱」
- 台股攻萬點情怯 利多題材股將逐步發酵
- 身家逾百億╱湯粉梅威瑟 想買NBA球
- 印尼官員來訪 支持雇主支付仲介費
- 藍黨魁選舉政見會 吳敦義：以蔣經國為師
- 女學生出面踢爆 陳星曾趁機抱她
- 大提琴家欲在101登高賽現場演奏 主辦以這理由婉拒
- 江柏樂道歉名嘴認證附身 網友集體打臉
- 仁德區污水下水道「用戶接管」 月底發包
- 綠營民調：7成5不同意藍杯葛 前瞻這項最受支持
- 商圈補助遭寡占 北市府允檢討
- 臉書直播賣藥妝、生鮮 桃市衛局要查
- 18筆高鐵特定區土地 雲縣府標售
- 洋男女獅子林頂樓肉搏戰 將影片PO網下場是....
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：聯航又出包！乘客搭機飛巴黎 下機時竟在舊金山
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分