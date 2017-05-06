聯航又出包！乘客搭機飛巴黎 下機時竟在舊金山

2017-05-06 15:45

〔即時新聞／綜合報導〕之前聯合航空因為暴力將旅客拉下機引來糾紛，最近聯航又出包，一位飛往法國女乘客的座位疑似被重複劃位，空服員於是幫她重新安排，但最後女乘客下飛機時卻發現跑到舊金山了。

綜合報導指出，法國女乘客露西（Lucie Bahetoukilae）上個月24日要從紐澤西的紐華克自由國際機場飛到巴黎的戴高樂機場，卻發現坐位上已經有其他人了，聯航空服員於是幫露西更換同班機上的其他坐位。然而聯航卻在登機前臨時更改登機門，露西因為聽不懂英文，也沒有收到航空公司的電子郵件通知，於是就搭錯飛機，一路飛到舊金山。

露西在舊金山下機後，又等了11個小時才順利搭上飛往巴黎的班機，原本從美東飛往巴黎只要7個半小時的飛行時間，她卻花了28小時才回到巴黎。露西的姪女事後指責聯航太疏忽，如果誤登飛機的是要在機上殺人的恐怖份子，聯航可能也不知道。

雖然露西沒有要求聯航進行補償，但聯航仍決定提供露西機票退費，並給她一張折價券作為補償。