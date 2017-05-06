缺水！ 阿聯想把9千里外的南極冰山拖回來...

阿拉伯聯合大公國阿布達比1家環境公司，計畫在2018年初，用船從南極洲拖行冰山回到當地，來提供國民飲用水。（法新社）

2017-05-06 16:33

〔即時新聞／綜合報導〕阿拉伯聯合大公國阿布達比1家國營環境公司，計畫在2018年初，用船從南極洲拖行冰山回到當地，來提供國民飲用水。

根據《海灣新聞報》（Gulf News）報導，總部位於阿聯馬斯達爾城（Masdar City）的國營環境公司「國家顧問局有限公司」（National Advisor Bureau Limited），計畫從南極洲外海把冰山用船拖行到阿拉伯聯合大公國的富吉拉（Fujairah），航程約8800公里。

總經理阿爾謝希（Abdullah Mohammad Sulaiman Al Shehi）說，一座巨大冰山平均含有超過200億加侖的水，足夠供100萬人飲用5年，除了飲用外，公司也期待中東沿海的冰山能帶來觀光效應以及改變當地氣候，阿爾謝希說：「冰山所湧出的冷空氣，能替當地帶來雨水。」

阿爾謝希稱已制定出相關計畫，將在明年初啟動計畫，預計將花費一年的時間把冰山從南極拖曳來中東外海；但這個計畫充滿爭議，包含對於環境影響，以及冰山所有權問題。

雖然目前阿聯民眾平均一天約使用500公升水量，大約是全球平均值，但由於氣象學家警告中東可能面臨長達25年的乾旱狀況，阿聯地下水儲量可能會減少，缺水是阿聯酋未來要面臨的主要挑戰之一。

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