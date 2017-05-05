南韓總統大選下週登場 超過千萬人先投了

南韓將於下週二（9日）舉行總統大選，昨、今兩日先舉辦「缺席投票」。（歐新社）

2017-05-05 23:47

〔即時新聞／綜合報導〕南韓將於下週二（9日）舉行總統大選，昨、今兩日先舉辦「缺席投票」（不在籍投票），讓投票日當天因故無法投票的選民先行投票，據統計，共有1107萬多人參與缺席投票，占選民總數的26.06%。

南韓於2012國會補選時首次引進缺席投票制度，之後在多次選舉中採用。據《韓聯社》報導，2016年的國會選舉共有12.2%選民參與，2014年的地方選舉則有11.5%選民提前投票。昨今兩日是南韓總統大選首度採取缺席投票，參與選民占總數26.06%，已創下南韓選舉史上最高的缺席投票率。

這次南韓總統大選的合格選民約4247萬人，據先前調查，83%選民明確表示將會前往投票，這次投票率可望創下30年以來最高紀錄。

根據南韓民調機構先前發布的封關民調，「共同民主黨」前黨魁、前總統盧武鉉好友文在寅，以超過40%的支持率穩定領先其他候選人。