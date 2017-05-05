熊抱舔臉！南韓總統候選人之女助選遭性騷

南韓總統候選人劉承旼的正妹女兒劉垣（音譯），昨日在首爾為父親造勢時，遭到一名30歲男子熊抱舔臉。（圖擷自YouTube）

2017-05-05 15:25

〔即時新聞／綜合報導〕南韓總統候選人劉承旼，雖然聲勢遠不如文在寅和安哲秀，但他的正妹女兒劉垣（音譯）成功扮演最佳助選員，吸引不少選民注意。不過，劉垣昨日在首爾為父親造勢時，卻遭到一名30歲男子熊抱舔臉，目前警方已介入調查。

據《韓國時報》報導，男子在與劉垣合照時，刻意和她勾肩搭背，接著對著她的臉龐伸出舌頭。據傳，劉垣向當地警察投訴此事，韓國警方在今日對該名男子展開調查，劉承旼的發言人則呼籲要徹底調查此事。

從現場影片可以看到，該名男子相當大膽，在眾目睽睽下毫不在意地對劉承旼正妹女兒伸出狼爪，以手臂箝制住劉垣的脖子，讓她不得不靠向自己，接著就直接伸出舌頭舔臉，而劉垣當時似乎不知所措，只能繼續進行拍照行程。

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