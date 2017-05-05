川普喜歡和尊重習近平？專家唱衰：難以持久

美國總統川普（右）表示，他開始喜歡和尊重習近平（左）。（美聯社）

2017-05-05 12:21

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普，近來在接受哥倫比亞廣播公司（CBS）節目專訪時，當場表示習近平是「一位我開始喜歡和尊重的男人」，不過中國分析人士認為，戰略利益上的考量，可能會讓兩人的兄弟情像一樁短暫的婚姻一樣，無法長久維持。

《紐約時報》以「Bromance（指男人與男人之間像兄弟也像情人，但不涉及性關係的友情）」一詞，來形容川普與習近平之間的關係。不過川普這次難得的讚美之詞，卻幾乎沒有得到中國方面的熱烈回應，只是由中國官媒禮貌式地報導。

報導中指出，外交政策專家質疑，川普對習近平這種近乎奉承的言語，不會改變北韓目前的問題，因為中國不可能與美國站在同一陣線制裁北韓，畢竟這完全不符合中國的國家利益。在這樣的差異之下，川普與習近平兩人的兄弟情並不被看好。