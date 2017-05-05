眾院擊敗歐巴馬健保 川普：難以置信的勝利

川普對於新健保法案的通過感到相當滿意。（路透）

2017-05-05 07:22

〔即時新聞／綜合報導〕美國時間週四，眾議院投票通過新健保法案，取代並廢除歐巴馬健保的主要內容。

綜合外媒報導，美國眾議院於當地時間週四，以217比213票通過新健保法案，接著將送往參議院審議。川普表示，他對於法案在參議院中是否能通過，相當有信心。川普在共和黨員的包圍下，開心地說：「這是難以置信的勝利」。

報導指出，共和黨員批評歐巴馬健保搶劫自由市場，民主黨人則認為新健保法案不知要花費多少稅金、有多少家庭將失去健保的保障。本來溫和派共和黨議員擔心推翻歐巴馬健保，恐造成弱勢者失去醫療保險。但與川普會面並提出妥協方案後，態度轉為支持新法案。