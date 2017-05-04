中國待太久眼睛變細長？ 回顧菲利普親王的失言語錄

菲利普親王宣布今年秋天退休，不再履行皇室職責。（路透）

2017-05-04 19:34

〔編譯周柏憲／綜合報導〕與英國女王伊麗莎白二世結褵70年、已經高齡95歲的菲利普親王（Prince Philip）宣布今年秋天退休，不再履行皇室職責。《路透》也回顧了菲利普親王在正式場合的失言語錄。

●菲利普親王於1967年被問到，是否願意走訪莫斯科，幫忙緩和冷戰的緊張情勢，他回「我非常願意去俄羅斯一趟 -- 雖然那幫雜種殺了我一半的家人。」

●1980年代出訪中國時菲利普親王警告英國籍學生：「如果在中國逗留太久，你們的眼睛會變得又細又長。」

●1993年在匈牙利與一位英國人會面時，菲利普親王說：「你不能在這裡待太久，你又沒有大肚腩」。

●菲利普親王1995年訪蘇格蘭時詢問駕訓教練：「你如何讓當地人長時間不碰酒通過駕駛考試？」

●1998年菲利普親王訪澳洲時，問了一名徒步旅遊巴布亞紐幾內亞的學生：「你沒被吃掉，是怎麼做到的？」

●1999年菲利普親王參觀鄰近蘇格蘭愛丁堡的一家公司時，看到一只非常粗糙的保險絲盒，「看起來是印度人放在這裡的。」

●2001年，菲利普親王向一位渴望登上太空的13歲男孩說：你太胖了、無法當太空人。

●2002年訪澳洲時，菲利普親王問當地土著是否仍會用長茅互擲對方。

●2005年兩位英國記者為了慶祝菲利普親王生日，將他口不擇言的言論集結成冊：《危險公爵 ─ 菲利普親王的妙語與智慧》。但白金漢宮覺得一點也不有趣。