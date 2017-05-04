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約戰徐曉冬 零敗太極戰將：被KO我退出武術界！
2017-05-04 16:07
〔即時新聞／綜合報導〕中國MMA綜合格鬥狂人徐曉冬在打敗太極大師魏雷後眾所皆知，並認為中國武術沒有實戰功用，因此各派高手紛紛前來挑戰。中國陳家溝太極真傳人王占海約戰徐曉冬，並放下豪語：「若被徐曉冬KO，從今以後我退出武術界！」
根據成都商報報導，王占海自幼在父親王西安教導下苦練套路、揣摩實戰。16歲首次參賽即奪得冠軍，從此之後參加太極拳賽事只拿冠軍，從無敗戰過的他被譽為「無敵戰將」。王占海於4月30日已向徐曉冬約戰，並憤慨地表示：「他不單單是詆毀太極，還在詆毀傳統文化，他不要把整個中國傳統武術看扁了，說傳統武術不能打本身就有錯」，自認勝券在握的王占海也放下豪語：「如果被KO了，從今以後我退出武術界。」
王占海也分析了魏雷戰敗的原因，表示原本相當納悶楊氏太極怎麼出了一個雷公太極，因為雷的水平是一個很初級的水平，「魏雷門戶大開，他是電影看多了，輸是必然的，因為他不懂得自由搏擊實戰，這兩人間沒有可打性。」
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