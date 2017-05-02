同一間醫院住院54年 英國病患破紀錄！

2017-05-02 23:56

〔即時新聞／綜合報導〕英國一位老人James Morris在同一間醫院住院了54年，直到上個月過世，成為英國史上住院最久的病患。

根據《BBC》報導，James Morris在1959年加入蘇格蘭軍隊，但在1962年發生車禍導致鼻子受傷和大腿骨折。當年才21歲的他進入手術房，過程卻發生了心臟驟停（Cardiac arrest）導致他腦部受損進入植物狀態（vegetative state），就是俗稱的植物人。

手術結束後，James被轉到埃爾德里的一間醫院，並在那裡被照顧了54年，一直到上個月過世，享壽75歲。得知哥哥住院時間破了紀錄，他的弟弟Karl感到相當驚訝。他也高度稱讚了院方的醫護人員：「非常感激院方照顧了他的一生。」、「這麼多年，我看過太多來來去去的病患和醫護人員。」

Karl表示，James只能表達3個字，過了這麼多年家人們始終無法跟他溝通。哥哥過世之後，他依然不放棄找出當年車禍的真相。