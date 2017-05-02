批歐盟無誠意 土國總統艾多根：公投是否入盟

2017-05-02 20:19

〔即時新聞／綜合報導〕土耳其總統艾多根昨（1）日表示，土耳其將舉辦類似英國脫歐的公投，以決定是否繼續爭取加入歐盟。

綜合媒體報導，艾多根表示「土耳其將選擇未來的道路，舉辦類似英國脫歐的公投。」艾多根認為，歐盟不夠真誠，讓土耳其在歐盟的大門外苦等，也批評歐盟國家因為有「伊斯蘭恐懼症」，而對穆斯林占多數人口的土耳其抱持敵意。

土耳其2005年開始申請加入歐盟，不過多年來協商進展緩慢。歐盟官員在4月底曾表示，談判仍在進行，但土耳其必須明白的表示，是否有意願在人權、法治和民主等方面符合歐盟的標準。

回顧去年3月時，土耳其曾答應接受歐洲遣返的難民，用以換取免簽以及安置資金，當時加入歐盟一度在望。但去年7月，歐盟認為土耳其以違反民主的方式鎮壓軍事政變，於去年11月停止了與土耳其的入盟談判。