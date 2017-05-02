| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
酒駕賓士墾丁撞死人 波及兩車竟想落跑 PR 樂活新主張 從吃對做起
 首頁 > 國際

中國頒新規 網路新聞通通給國家審核

2017-05-02  19:55

〔編譯周柏憲／綜合報導〕網路已成為閱聽眾獲取新聞資訊的主要來源，但中國為了實現中國國家主席習近平倡導的「網路主權」，中國國家互聯網信息辦公室今日（2）公布「互聯網新聞信息服務管理規定」（已下簡稱「規定」），推動其所謂的「積極健康」網路環境，加強中國共產黨箝制與指導網路言論的角色。

路透報導，「規定」擴大約束網路新聞平台的報導內容，要求所有服務需由中國共產黨認可的編輯人員經營，此規將在今年6月1日上路，適用於所有的政治、經濟、軍事、以及外交等報導。

此外，所有選擇或是編輯新聞與訊息的網路平台，像是論壇、部落格、微博、搜尋引擎、乃至即時通訊App，都連帶納入「規定」的管控範圍，這些平台的新聞編輯也需獲得國家或地方政府、以及國家互聯網信息辦公室的許可，其他新聞從業人員必須獲得中央政府的「服務許可」。

「規定」在營運方面指出，「不得設立中外合資經營、中外合作經營和外資經營」的新聞機構，而且新聞的編採業務與經營業務應該分開，非公有資本不得介入網路新聞的編採業務。

路透指出，縱使多家中國網路公司營運報導與評論「相對獨立」新聞入口網，仍無法擺脫中國政府的審查制度。網路世界已非中國的自由國度。

廣告
  • 中國國家互聯網信息辦公室今日（2）公布「互聯網新聞信息服務管理規定」，擴大約束網路新聞平台的報導內容。（路透）

    中國國家互聯網信息辦公室今日（2）公布「互聯網新聞信息服務管理規定」，擴大約束網路新聞平台的報導內容。（路透）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中國 新聞自由 網路新聞
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧紅燒菜肉捲
好簡單！蔥烤吳郭魚
馬鈴薯燉肉有訣竅！
保溫杯去漬４妙方
轉寄

標題：中國頒新規 網路新聞通通給國家審核


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月2日‧星期二‧丁酉年四月初七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.