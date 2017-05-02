中國頒新規 網路新聞通通給國家審核

2017-05-02 19:55

〔編譯周柏憲／綜合報導〕網路已成為閱聽眾獲取新聞資訊的主要來源，但中國為了實現中國國家主席習近平倡導的「網路主權」，中國國家互聯網信息辦公室今日（2）公布「互聯網新聞信息服務管理規定」（已下簡稱「規定」），推動其所謂的「積極健康」網路環境，加強中國共產黨箝制與指導網路言論的角色。

路透報導，「規定」擴大約束網路新聞平台的報導內容，要求所有服務需由中國共產黨認可的編輯人員經營，此規將在今年6月1日上路，適用於所有的政治、經濟、軍事、以及外交等報導。

此外，所有選擇或是編輯新聞與訊息的網路平台，像是論壇、部落格、微博、搜尋引擎、乃至即時通訊App，都連帶納入「規定」的管控範圍，這些平台的新聞編輯也需獲得國家或地方政府、以及國家互聯網信息辦公室的許可，其他新聞從業人員必須獲得中央政府的「服務許可」。

「規定」在營運方面指出，「不得設立中外合資經營、中外合作經營和外資經營」的新聞機構，而且新聞的編採業務與經營業務應該分開，非公有資本不得介入網路新聞的編採業務。

路透指出，縱使多家中國網路公司營運報導與評論「相對獨立」新聞入口網，仍無法擺脫中國政府的審查制度。網路世界已非中國的自由國度。