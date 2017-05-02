日本和平憲法明滿70年 安倍喊修憲、民調不捧場

2017-05-02 20:15

〔即時新聞／綜合報導〕日本和平憲法施行將在5月3日滿70年，首相安倍晉三昨（1）日表達了發起修憲動議的強烈意願。但根據媒體民調，近9成日本民眾認為目前憲法「對日本來說很好」，5成認為沒有必要修改。

日本《共同社》2日報導，昨日在東京召開的「新憲法制定議員同盟」大會上，安倍晉三表示，「向著修憲這一大目標，在這節點年份一定要邁出歷史性的一步。」他說，將憲法視為不朽大典的國民非常少，認為「時機終於成熟了，是時候應向國民提出理想憲法的具體狀態」。

日本前首相、高齡98歲的中曾根康弘也出席了會議，他說，「現行憲法施行70年，為我們帶來了富裕的生活。但是我們也面臨憲法的缺陷以及各種問題」，呼籲根據日本全體國民意願實施修憲。

但根據《朝日新聞》2日指出，3月中至4月下旬進行的民調顯示，有89%日人認為目前憲法「對日本來說很好」；有50%民眾認為「沒有必要修改」，去年為55%；有41%民眾認為有必要修改，去年為37%。

對於制定「放棄戰爭」的日本憲法第9條，有63%受訪者認為「不修改比較好」，29%認為「修改比較好」。是否贊成安倍政權推動修憲，有50%反對，38%表示贊同。