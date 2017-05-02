| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
「萬念俱灰」 瓊瑤最新聲明：暫不再探視平鑫濤 PR 樂活新主張 從吃對做起
 首頁 > 國際

日本和平憲法明滿70年 安倍喊修憲、民調不捧場

2017-05-02  20:15

〔即時新聞／綜合報導〕日本和平憲法施行將在5月3日滿70年，首相安倍晉三昨（1）日表達了發起修憲動議的強烈意願。但根據媒體民調，近9成日本民眾認為目前憲法「對日本來說很好」，5成認為沒有必要修改。

日本《共同社》2日報導，昨日在東京召開的「新憲法制定議員同盟」大會上，安倍晉三表示，「向著修憲這一大目標，在這節點年份一定要邁出歷史性的一步。」他說，將憲法視為不朽大典的國民非常少，認為「時機終於成熟了，是時候應向國民提出理想憲法的具體狀態」。

日本前首相、高齡98歲的中曾根康弘也出席了會議，他說，「現行憲法施行70年，為我們帶來了富裕的生活。但是我們也面臨憲法的缺陷以及各種問題」，呼籲根據日本全體國民意願實施修憲。

但根據《朝日新聞》2日指出，3月中至4月下旬進行的民調顯示，有89%日人認為目前憲法「對日本來說很好」；有50%民眾認為「沒有必要修改」，去年為55%；有41%民眾認為有必要修改，去年為37%。

對於制定「放棄戰爭」的日本憲法第9條，有63%受訪者認為「不修改比較好」，29%認為「修改比較好」。是否贊成安倍政權推動修憲，有50%反對，38%表示贊同。

廣告
  • 日本和平憲法施行將在5月3日滿70年，首相安倍晉三昨（1）日表達了發起修憲動議的強烈意願。（美聯社）

    日本和平憲法施行將在5月3日滿70年，首相安倍晉三昨（1）日表達了發起修憲動議的強烈意願。（美聯社）

  • 昨日在東京召開的「新憲法制定議員同盟」大會上，安倍晉三認為「時機終於成熟了，是時候應向國民提出理想憲法的具體狀態」。（美聯社）

    昨日在東京召開的「新憲法制定議員同盟」大會上，安倍晉三認為「時機終於成熟了，是時候應向國民提出理想憲法的具體狀態」。（美聯社）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 修憲 和平憲法 安倍晉三 日本
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧紅燒菜肉捲
好簡單！蔥烤吳郭魚
馬鈴薯燉肉有訣竅！
保溫杯去漬４妙方
轉寄

標題：日本和平憲法明滿70年 安倍喊修憲、民調不捧場


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月2日‧星期二‧丁酉年四月初七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.