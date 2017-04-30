店員遇搶這麼做 笑噴百萬網友...

2017-04-30 16:43

〔即時新聞／綜合報導〕一般來說，要是被槍指著，可能會嚇到屁滾尿流！不過，美國1名連鎖三明治店「Jimmy Johns」店員莫瑞（Tuker Murray），卻不疾不徐地脫掉手套，打開收銀機，取出現金交給歹徒，再把抽屜夾層拿給歹徒雷福德（Terry K. Rayford）確認，非常淡定！

英國《每日郵報》報導，近日網路上瘋傳1段歹徒持槍闖入三明治店搶劫的影片，因為店員的態度實在太鎮定了！

事件發生於19日晚間9時許，頭戴棒球帽、身穿淺藍色帽T的雷福德，進入這間三明治店，先是假裝上前點餐，隨即從運動褲的口袋裡，掏出一把黑色手槍，指著莫瑞要他交出店內所有現金。

然而，莫瑞彷彿早就預料到會被搶似的，很冷靜地脫掉免洗手套、打開收銀機取出現金共280美元（約新台幣8397元），還不忘拔起機器的抽屜夾層給歹徒瞧，雷福德確認無誤後直接拿錢走人，莫瑞則默默收拾善後。

莫瑞受訪時表示，當下的確有被嚇到，但大概猜得出來這起搶案在所難免；事後警方根據監視器畫面上的特徵，循線逮捕54歲的雷福德，他坦承，因買毒積欠大筆債務，才會起歹念。報導指出，雷福德未來恐面臨10年有期徒刑與25萬罰金（約新台幣749萬7759元）。

這部影片上傳至YouTube後，短短4天累計逾414萬次點閱，網友也在底下留言表示，「店員肯定曾被搶過，動作真熟練」、「反應好靈敏，冷靜以對，給他個讚！」還有眼尖的網友直言，歹徒的手槍卡彈，根本設（射）不出去啊！」

雷福德持槍闖入店內搶劫，莫瑞反應超淡定：