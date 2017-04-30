| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
Live》羽球亞錦賽金牌戰 戴資穎對決日本一姐 PR 避免寶寶免疫力失調 家長該注意
 首頁 > 國際

店員遇搶這麼做 笑噴百萬網友...

2017-04-30  16:43

〔即時新聞／綜合報導〕一般來說，要是被槍指著，可能會嚇到屁滾尿流！不過，美國1名連鎖三明治店「Jimmy Johns」店員莫瑞（Tuker Murray），卻不疾不徐地脫掉手套，打開收銀機，取出現金交給歹徒，再把抽屜夾層拿給歹徒雷福德（Terry K. Rayford）確認，非常淡定！

英國《每日郵報》報導，近日網路上瘋傳1段歹徒持槍闖入三明治店搶劫的影片，因為店員的態度實在太鎮定了！

事件發生於19日晚間9時許，頭戴棒球帽、身穿淺藍色帽T的雷福德，進入這間三明治店，先是假裝上前點餐，隨即從運動褲的口袋裡，掏出一把黑色手槍，指著莫瑞要他交出店內所有現金。

然而，莫瑞彷彿早就預料到會被搶似的，很冷靜地脫掉免洗手套、打開收銀機取出現金共280美元（約新台幣8397元），還不忘拔起機器的抽屜夾層給歹徒瞧，雷福德確認無誤後直接拿錢走人，莫瑞則默默收拾善後。

莫瑞受訪時表示，當下的確有被嚇到，但大概猜得出來這起搶案在所難免；事後警方根據監視器畫面上的特徵，循線逮捕54歲的雷福德，他坦承，因買毒積欠大筆債務，才會起歹念。報導指出，雷福德未來恐面臨10年有期徒刑與25萬罰金（約新台幣749萬7759元）。

這部影片上傳至YouTube後，短短4天累計逾414萬次點閱，網友也在底下留言表示，「店員肯定曾被搶過，動作真熟練」、「反應好靈敏，冷靜以對，給他個讚！」還有眼尖的網友直言，歹徒的手槍卡彈，根本設（射）不出去啊！」

雷福德持槍闖入店內搶劫，莫瑞反應超淡定：

廣告
  • 歹徒持槍指著莫瑞，叫他把錢交出來，莫瑞非常淡定地乖乖照做。（圖擷取自YouTube影片）

    歹徒持槍指著莫瑞，叫他把錢交出來，莫瑞非常淡定地乖乖照做。（圖擷取自YouTube影片）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 店員 持槍搶劫 收銀機 歹徒
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
輕鬆煮✧雞腿炊飯
古早味✧花生軟糖
好清爽✧醉雞捲
牛排的血水不是血？
轉寄

標題：店員遇搶這麼做 笑噴百萬網友...


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月30日‧星期日‧丁酉年四月初五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.