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被綜合格鬥打趴倒地 太極宗師10秒內被KO

中國太極宗師魏雷（左）與綜合格鬥好手徐曉冬（右）比試，魏雷10秒內被KO。（圖擷自YouTube）

2017-04-30  09:13

〔即時新聞／綜合報導〕中國傳統武術向來都會遇到能否實戰的問題，成都怡禪道館在本月27日，舉行綜合格鬥（MMA）狂人徐曉冬和太極宗師魏雷的對壘，結果魏雷在短短十秒內就被KO倒地。

從比試影片中可以看到，兩人先擺開架式對峙了13秒左右，接著徐曉冬首先發難，左右重拳連發，魏雷雖能招架得住，但已是步伐不穩屢屢倒退。徐曉冬見機不可失欺身而上，拳頭如狂風驟雨打在魏雷身上。

太極宗師終於抵擋不住，一個踉蹌就倒在地上，徐曉冬毫不憐憫，繼續打得兇狠，讓裁判連忙叫停。從徐曉冬出拳到裁判結束比賽，整段過程約在10秒內，但從徐動手到魏雷倒地，其實只在4、5秒左右。

據《香港01》報導，網友對此意見紛紛，有人認為這證明了太極只能養生，不太能格鬥。也有人強調這只是一次比賽，並不能判定傳統武術無法實戰。魏雷在被打趴後，宣稱會暫停太極拳的教學。

相關影片請見：

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相關關鍵字： KO MMA 傳統武術 太極 太極拳 綜合格鬥
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