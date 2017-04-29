亞馬遜雨林遊玩被蟲咬 小腿傷口鑽出「蠅蛆」

2017-04-29 16:05

〔即時新聞／綜合報導〕中國1名28歲顧姓女子上月底於巴西亞馬遜雨林旅遊時，小腿被蟲咬，有些微搔癢，當下不以為意，沒想到返家後，傷口越來越癢，甚至開始有蛆從傷口鑽出，嚇得她趕緊到上海中醫藥大學附屬龍華醫院求診，中醫外科醫師闕華發診斷後，連忙替顧女動手術，取出2條活跳跳的「蠅蛆」，目前復原情況良好。

綜合媒體報導，顧女日前結伴同遊巴西，並於亞馬遜叢林裡徒步遊玩。事發當天，她與友人行經一處周圍有許多小蟲飛來飛去的河邊，突然間，小腿覺得有點刺痛，發現有隻花生大小的昆蟲停在腳上，連忙用衣物驅趕。顧女表示，事後發覺，被叮咬的地方，出現幾個疹塊，搔癢難耐，她邊抓邊噴花露水，最後終於止住不適感，回到旅館後也沒有再發作，隔天就繼續照原定行程走。

顧女指出，不料，1週後返國，疹塊還在，且癢到受不了，以為是得了什麼皮膚病，趕緊前往多間醫院求診，卻不見好轉，直至4月初，其中1個疹塊竟破了，還有隻小蟲從洞口中爬出來，嚇得她去掛急診，最後醫師從她小腿的疹塊，共取出2條活生生、巴西與玻利維亞特有的蟲體「蠅蛆」，以及些許蟲卵，所幸並無大礙，不久就能出院。

報導指出，專家提醒，春夏季盡可能少去熱帶國家旅遊，若非不得已，記得要穿長衣長褲，減少暴露部位，隨身攜帶防蚊液，避免蚊蟲叮咬；若不幸被咬，可以肥皂水擦拭取代搔抓傷口，真的不行，應盡早就醫。