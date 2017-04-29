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美參院通過短期支出法案 避聯邦政府停擺
2017-04-29 01:44
〔中央社〕美國國會今天通過立法，支付聯邦政府運作至5月5日，並已送交總統川普簽署。
路透社報導，美國眾議院今天稍早通過這項法案後，參議院也通過這項延長1週支付聯邦政府運作資金的法案，國會將有1週時間議定約1兆美元資金將如何運用至9月30日，即美國本財政年度截止日。
法新社報導，美國參議院無異議通過1週短期支出法案，確保在川普就任總統滿100日之際，不會出現政府關閉運作的尷尬局面。
經過數週就聯邦支出的密集協商，這項法案在午夜截止前數小時在國會過關，給予國會議員1週時間決定如何運用資金供政府運作至9月。
川普料將在今天午夜前簽署這項短期支出法案，以避免政府停擺。
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